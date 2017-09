Transfergeruchten: Chelsea aast mogelijk op Jamie Vardy

Volgens The Sun zou Chelsea bezig zijn met een mogelijke transfer van Jamie Vardy naar Chelsea. Vorig seizoen bleef de sensatie van Leicester City z’n club trouw nadat hij er persoonlijk voor gezorgd had dat ze landskampioen werden. Maar na een moeizaam seizoen bij Leicester City lijkt een vertrek alsnog een optie.

Chelsea is inmiddels hopeloos op zoek voor een vervanger van Diego Costa. Met de aankoop van Alvaro Morata lijkt vervanging in huis te zijn, maar dit is blijkbaar nog niet voldoende voor The Blues. Ondanks dat ze al € 70 miljoen aan Morata hebben uitgegeven willen ze ook nog Jamie Vardy ophalen.

Vardy zou namelijk perfect in het profiel passen van het type aanvaller dat ze nog missen bij Chelsea. Een ander voordeel volgens de club is de leeftijd van de aanvaller. Doordat Vardy al 30 is zou hij goedkoper zijn dan andere aanvallers met dezelfde capaciteiten.

Vardy lijkt z’n vorm weer hervonden te hebben

Aan het begin van de Premier League lijkt Jamie Vardy zijn oude vorm weer hervonden te hebben. Veel fans dachten dat hij nooit meer z’n vorm van het kampioensjaar ging halen. Maar aan het begin van het seizoen maakte hij direct een explosieve start.

In z’n eerste Premier League wedstrijd van het seizoen wist hij direct twee keer te scoren tegen Arsenal. Helaas bleek het niet voldoende te zijn want Leicester City verloor de openingswedstrijd met 4-3 van Arsenal.

Een jaar geleden was het toevallig Arsenal die Jamie Vardy graag naar de club wilden halen. De deal met de club was al helemaal rond maar het was Vardy zelf die besloot om z’n club niet te verlaten voor de concurrent. In plaats van een contract tekenen bij Arsenal besloot hij een nieuw contract te tekenen bij Leicester City.

Mogelijk een deal samen met Danny Drinkwater

Het lijkt erop dat Chelsea niet alleen van plan is om Jamie Vardy op te halen bij Leicester City. De club wil de deal compleet maken door ook middenvelder Danny Drinkwater erbij te betrekken. Chelsea had al een bod uitgebracht op Drinkwater, maar zag deze afgewezen worden.

Het lijkt erop dat Chelsea mogelijk een hoger bod uitgaat brengen en dan zowel Vardy als Drinkwater in de deal betrekken. Chelsea hoopt dat de deal volgende week helemaal rond gaat komen. Zo is een transfer nog op tijd gereed voordat het transferseizoen is afgelopen.