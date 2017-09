FC Barcelona brengt een laatste bod uit van € 149 miljoen op Philippe Coutinho

De laatste dagen van het zomer transferseizoen zijn aangebroken en FC Barcelona begint langzaam zenuwachtig te worden. De Catalanen hebben namelijk nog geen vervanger gevonden voor Neymar JR. Hun enige optie Phillipe Coutinho mag niet vertrekken bij Liverpool.

Hopeloos doet FC Barcelona nog een laatste poging om Philippe Coutinho bij de club te halen met een laatste bod van € 149 miljoen. De Catalanen zouden al drie keer eerder een bod hebben uitgebracht bij Liverpool. Tot op heden werd elk bod van tafel geveegd omdat Coutinho niet weg zou mogen. FC Barcelona doet alsnog een laatste wanhopige poging om Liverpool over te halen.

Elke keer als FC Barcelona een nieuw bod uitbrengt zeggen ze erbij dat dit hun laatste bod is. Toch is Barcelona opnieuw van ruim € 100 miljoen naar € 149 miljoen gestegen! Dit keer beweren de Catalanen dat het echt hun laatste bod is.

Persoonlijke overeenkomst met Coutinho is al klaar

Het is alleen Liverpool die nog moet meewerken aan de komst van de nieuwe sterspeler van FC Barcelona. Voor de club hangt er veel vanaf. Naast de fans die schreeuwen om een waardige vervanger heeft ook Messi zijn twijfels uitgesproken.

Messi zou normaal gesproken deze zomer zijn contract verlengen, maar hij heeft aangegeven te twijfelen. Hij wil eerst weten welke vervanger FC Barcelona gaat halen voor Neymar. Als deze niet goed genoeg is wil ook hij vertrekken bij de club. FC Barcelona doet er daarom alles aan om een waardige vervanger te regelen.

In Barcelona kan Coutinho straks een lucratief contract van vijf jaar tekenen. In het contract zit o.a. een bonus van € 11 miljoen euro verwerkt voor elk seizoen dat de club zich kwalificeert voor de Champions League. Een lucratieve deal gezien FC Barcelona al jaren meedoet om de Champions League.

Coutinho heeft zich ziek gemeld

Toch lijkt het erop dat FC Barcelona z’n zin gaat krijgen. Coutinho ontbrak namelijk bij de selectie van Liverpool. Jurgen Klopp beweerde gisteravond dat de speler ziek zou zijn. Hij kon daardoor ook niet aangeven wanneer hij terugkeert bij de selectie.

Jurgen Klopp gaf ook aan dat er geen ruzie is tussen hem en de speler. Als hij weer beter is zal hij gewoon weer aansluiten bij de eerste selectie alsof er niets aan de hand is. Volgens de Duitser staat de speler ook niet op het punt van vertrekken zoals de media beweert.