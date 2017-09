Transfernieuws: Ousmane Dembele vertrekt naar FC Barcelona

Volgens Reports is de transferdeal eindelijk helemaal rond. Voor een bedrag van € 120 miljoen euro vertrekt Ousmane Dembele van FC Barcelona naar Borussia Dortmund. FC Barcelona ziet Dembele als de ideale vervanger van Neymar JR.

De Franse krant Reports zou via officiële bronnen vernomen hebben dat Dembele nu definitief gaat vertrekken naar FC Barcelona. Beide clubs zouden eindelijk tot een akkoord zijn gekomen nadat ze de hele zomer hebben onderhandeld.

Ousmane Dembele zou op dit moment zelfs geschorst zijn door Borussia Dortmund. De vleugelaanvaller was namelijk niet komen opdagen voor een training om zo een transfer door te drukken. De laatste twee weken heeft de aanvaller niet meer meegetraind en is hij in een onmogelijke situatie terecht gekomen.

Vanwege z’n ritme en problemen bij de club is de Franse international ook niet opgeroepen tegen de WK kwalificatie wedstrijden tegen Nederland. Normaal gesproken zou de vleugelaanvaller in de selectie zitten, maar Deschamps heeft hem niet opgeroepen.

Borussia Dortmund had al een ultimatum gesteld

Vorige week kwam nog naar buiten dat de club van Peter Bosz een ultimatum had gesteld voor de transfer van Dembele. FC Barcelona zou al op de hoogte gebracht zijn voor welk bedrag de speler weg zou mogen. Voor een lager bedrag gaat hij absoluut niet weg. Als FC Barcelona dit niet wil neerleggen dan houdt Dortmund de aanvaller gewoon aan z’n contract.

Voor Dembele zou dit een hard gelach zijn. De pas 20-jarige vleugelaanvaller is enorm gevleid door de opmerkingen van FC Barcelona. Hij zou de Bundesliga graag willen verlaten voor een avontuur in de La Liga. Het talent wil zich graag bewijzen en de ideale vervanger worden van Neymar JR.

Het is dus nog maar de vraag of de Franse krant Reports gelijk heeft en een transfer inderdaad rondgemaakt is. Mocht dit zo zijn dan wordt de vleugelaanvaller mogelijk deze week nog officieel gepresenteerd. Vooral omdat Dortmund de transfer zo snel mogelijk wil afhandelen.

Ousmane Dembele speelde pas één seizoen bij Dortmund

Borussia Dortmund wil Dembele liever niet laten gaan. De sterspeler van de ploeg vertrok in juli 2016 pas naar Dortmund voor een bedrag van € 15 miljoen. Hij tekende een meerjarig contract bij de Bundesliga. Helaas lijkt er aan zijn avontuur in Duitsland na 1 jaar alweer een einde te komen.

Het afgelopen seizoen speelden hij 32 wedstrijden voor Borussia Dortmund. Hij wist in totaal 10 keer tot scoren te komen in z’n debuut seizoen. Bij z’n vorige club Stade Rennais had hij ook pas 1 seizoen gespeeld en kwam hij 12 keer tot scoren.