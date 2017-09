Transfernieuws: Serge Aurier ondergaat medische keuring voor vertrek Tottenham Hotspur

Het lijkt erop dat Serge Aurier officieel gaat vertrekken naar Tottenham Hotspur. De verdediger uit Ivoorkust mag voor € 25 miljoen naar de Engelse competitie. Paris Saint-Germain heeft officieel toestemming gegeven dat hij mag vertrekken nadat ze deze zomer Dani Alves naar de club gehaald hebben. Op dit moment zou Aurier een medische keuring ondergaan voordat hij officieel gepresenteerd wordt.

Eerder deze maand werd ook bekend dat Manchester United een persoonlijk akkoord zou hebben met Serge Aurier. Het lijkt er nu toch op dat de verdediger ervoor kiest om bij de Spurs te gaan voetballen. Toch is het nog de vraag of de verdediger echt in de Premier League gaat spelen.

De Ivoriaan heeft namelijk een werkvergunning nodig om te kunnen voetballen in de Premier League. Alleen vorig jaar september heeft hij een strafblad gekregen vanwege een strafbaar feit. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat hij in Engeland geen werkvergunning krijgt en hij dus niet in de Premier League kan voetballen. Ondanks de onzekerheden is hij in Parijs alvast de medische keuring ondergaan.

Het zou nog een kwestie van een paar dagen zijn voordat de transfer helemaal rond is. Het is alleen nog wachten op de officiële werkvergunning. Zodra deze binnen is verlaat hij Parijs direct. Het is alleen geen goed nieuws dat hij z’n medische controle niet in Engeland mocht ondergaan.

Vervanger voor Kyle Walker

Tot nu toe zijn de Spurs er nog niet voor geslaagd om een vervanger te vinden voor Kyle Walker. In juli werd hij verkocht voor een bedrag van € 57 miljoen aan Manchester City. Serge Aurier zou volgens de club de ideale vervanger zijn voor Walker.

Aurier zou wel meer ervaring naar het team kunnen brengen. Hij heeft namelijk al ervaring met spelen in de Champions League. Daarnaast heeft hij in z’n carrière al tweemaal de Ligue 1 titel gewonnen. Deze ervaring zou hij kunnen meenemen naar de Spurs. Voor de club zou dit een fijne aanvulling zijn.

Helaas wordt er niet alleen over z’n sportieve prestaties gesproken

Er zit wel een nadeel aan het imago van Aurier als de Spurs hem naar de club halen. Hij zou bijvoorbeeld een elleboogstoot hebben uitgedeeld aan een politieagent. Daarnaast heeft hij een keer tijdens een ruzie met de clubleiding met z’n vuisten in de muur gebeukt. Het is de vraag of de Spurs een speler met zo’n imago bij de club willen hebben.