Voorbeschouwing: Saul “Canelo” Álvarez vs Gennady “GGG” Golovkin in super boks gevecht

Op zaterdag 16 september 2017 staat er een nieuw super boks gevecht op het programma. Canelo Álvarez neemt het op tegen Gennady Golovkin. Direct nadat Álvarez gewonnen had van Julio César Chavez Jr. maakte hij bekend dat hij het op ging nemen tegen Golovkin. Daarna betrad Golovkin direct de boksring om hun aanstaande gevecht te promoten.

Gennady Golovkin liet weten tijdens de bekendmaking van het gevecht dat het om de grootste uitdaging van zijn carrière gaat. Álvarez liet een uitstekende wedstrijd zien tegen Chavez Jr en zou een uitdaging gaan worden voor Golovkin. Álvarez liet weten dat hij al vecht sinds z’n 15e en hij nog nooit voor iemand bang geweest is. Dit zal hij ook niet zijn voor Golovkin. Ondanks alles zegt hij wel dat de bokswedstrijd van een compleet ander niveau is dan mensen ooit gezien hebben van Álvarez.

In het contract tussen beide boksers staat o.a. opgenomen dat het gevecht eenmalig plaatsvind. Golovkin krijgt maar één kans om te winnen en mag niet om een rematch vragen. Het gevecht zelf zal plaatvinden in het T-Mobile Arena in Las Vegas. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Golovkin in Las Vegas gaat boksen.

Voor het gevecht is afgesproken dat het maximale gewicht voor beide boksers 160 pond is. De boksers mogen niet meer dan 10 pond te zwaar zijn. Voor de wedstrijd zullen beide boksers uiteraard gewogen worden.

Er is veel vraag naar de wedstrijd tussen Álvarez en Golovkin. De wedstrijd was namelijk op 7 juli al helemaal uitverkocht. Beide mannen gaan het dus in een vol stadium tegen elkaar opnemen.

Wie is Canelo Álvarez?

Canelo Álverez is een Mexicaanse bokser. Hij is in twee gewichtsklasse drie keer wereldkampioen boksen geweest. Sinds 2015 is hij kampioen boksen middelgewicht bij magazine The Ring. Hij wist ook de titel middelgewicht kampioen te winnen bij de WBC in 2015 en 2017. BoxRec heeft Álverez op nummer één gezet als de beste nog actieve bokser op dit moment.

Sinds zijn professionele carrière als bokser heeft hij 51 wedstrijden gespeeld en daarvan 49 gewonnen. 34 wedstrijden werden gewonnen met een KO en slechts 1 keer verloor hij. De andere keer speelde hij gelijk op punten. In het verleden heeft hij het opgenomen tegen Lopez, Trout, Mayweather, Angulo, Cotto en Khan. Het gevecht tegen Mayweather is het enige gevecht dat hij verloren heeft. Hij verloor het gevecht op basis van punten.

Wie is Gennady Golovkin?

Gennady Golovkin is een bokser uit Kazachstan. Hij heeft op dit moment de officiële titel van de: WBA, WBC, IBF en IBO in de klasse middelgewicht. Volgens BoxRec staat hij op de 2e plek van beste actieve boksers. Hij staat dus één plek onder z’n uitdager Álvarez.

Sinds zijn professionele carrière heeft hij 37 wedstrijden gespeeld en hij heeft er nog nooit één verloren. Hij won 33 wedstrijden op basis van een KO. Vanwege z’n stand op de ranglijst is dit absoluut de grote bokswedstrijd van het jaar!

Wedden op Golovkin of Álvarez

