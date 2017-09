Canelo Álvarez vs Gennady “GGG” Golovkin eindigt in discutabel gelijkspel

Er werd vooraf vanuit gegaan dat de bokswedstrijd tussen Canelo Álvarez en Gennady “GGG” Golovkin het gevecht van het jaar zou worden. De twee beste boksers van dit moment faalde geen moment.

Na twaalf rondes vechten gaf elk jury lid een andere winnaar aan. Eén jury lid vond dat Canelo gewonnen had, één jury lid vond dat Golovkin gewonnen had, en één jury lid was van mening dat het een gelijkspel was. Hierdoor werd de wedstrijd als een Split Decision Draw gescoord.

Zo’n beetje iedereen die de wedstrijd gezien heeft was van mening dat Golovkin de betere van de twee was. Het jury lid dat Canelo als winnaar aanwees krijg op social media dan ook de volle laag. Dit jury lid was van mening dat Canelo 10 van de 12 rondes gewonnen had. Dit is voor menig bokskenner moeilijk te geloven.

Het voordeel van dit gelijke spel is dat er zeer waarschijnlijk een rematch komt tussen deze twee groot heden. Volgend jaar kunnen we ons dus weer opmaken voor deel 2 van deze historische ontmoeting.

Voor Golovkin was het de eerste wedstrijd die hij niet won. Canelo heeft in zijn professionele bokscarriere een keer verloren, van Mayweather, en hij speelde een keer eerder al gelijk.

Verdienste Canelo en GGG

Beide boksers komen financieel er niet slecht vanaf. Vooraf heeft Canelo een gegarandeerde “purse” gekregen van $5 miljoen, en de purse van GGG is $3 miljoen.

Boven op deze bedragen komen nog bonusses, een percentage van de kaartverkoop en een deel van de Pay-Per-View opbrengst.

Schatting voor de totale verdiensten liggen rond $50 miljoen voor Canelo en $33 miljoen voor GGG.

Ondanks dat GGG van meerdere boksbonden wereldtitels op zak heeft (de unified WBA, de WBC, de IBF, en IBO middengewicht titels) en Canelo slechts 1 wereldtitel heeft (Ring middengewicht), verdient Canelo dus meer.

Dit komt doordat Canelo in Amerika een stuk populairder is: wanneer Canelo in Amerika vecht is dat zo goed als een garantie voor een uitverkochte zaal en tientallen miljoenen aan Pay-Per-View opbrengsten. GGG heeft geen grote status in Amerika, en is daarom minder belangrijk voor het verkopen van tickets.

De reden dat GGG graag tegen Canelo wilde vechten is dat als hij wint, hij dan in de toekomst zelf ook voor uitverkochte zalen en miljoenen aan PPV kan zorgen.