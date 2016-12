FIFA WK Voetbal 2014 Halve Finale: Opstelling Brazilië & Duitsland

De halve finales zijn bereikt! Brazilië, het gastland, won met 2-1 van het sterk presterende Colombia en heeft zich ook bij de laatste vier op het WK weten te nestelen. Ook Duitsland deed dit voor de vierde maal op rij en schaarde zich bij de elite. De twee grote voetballanden zullen op dinsdag moeten aantonen welk land zich finalist mag noemen op dit WK. Hoe gaan de landen tegen elkaar spelen?

Brazilië op voor wereldtitel in eigen land

Het land Brazilië is in rep en roer na de trieste aftocht van sterspeler Neymar. De topscorer voor zijn land kreeg een knie in zijn rug en hield er een forse rugblessure aan over, waardoor hij dit WK niet meer in actie kan komen voor zijn land. Bovendien ontving Thiago Silva een gele kaart tegen Colombia, waardoor hij geschorst is voor de wedstrijd tegen Duitsland. Brazilië mist dus twee van zijn sterkste spelers en dat is een flinke aderlating voor bondscoach Felipe Scolari, die steeds dichter bij de wereldtitel komt.

Duitsland, waarvan men van tevoren niet altijd dacht dat het eenvoudig zo ver zou komen, is wederom weer gewoon een favoriet voor de titel. Hoewel Marco Reus gemist werd, is de Duitse motor goed op gang gekomen en de kans op de wereldtitel is enorm groter geworden.

Duitsland wederom in halve finale

Joachim Löw zal zijn mannen op scherp zetten. Mats Hummels maakte zijn rentree tegen Frankrijk en bekroonde die direct met een doelpunt, de enige van de wedstrijd. De oersterke verdediger is achterin een vaste en belangrijke waarde en dit zal ook in de halve finale weer het geval zijn. Klagen over kwaliteit op het middenveld hoeven de Duitsers niet te doen; Götze, Özil, Schweinsteiger en Kroos zijn geweldige namen die voor veel creativiteit en inzet zorgen.

Thomas Müller is nog steeds op jacht om de topscorer te worden. Hij moet James Rodriguez, die inmiddels niet meer in actie komt op het WK, nog wel voor zich dulden. De aanvallende middenvelder van Duitsland maakte in zijn eerste duel een hattrick en speelt een sterk WK. Duitsland zal proberen het gat in de defensie bij Brazilië te zoeken, hoewel dit niet eenvoudig is. Achterin zal Dante de geschorste Silva waarschijnlijk opvolgen en daarin zal hij waarschijnlijk goed kunnen slagen. Hij kent veel spelers bovendien vanuit de Duitse competitie, een voordeel voor de Brazilianen dus.

Twee duels te spelen

Beide landen hebben met het behalen van de halve finales voor een korte zomervakantie gezorgd. In ieder geval zullen ze nog twee maal in actie moeten komen. Dit kan zijn in de finale, maar ook in de troostfinale. De andere halve finale gaat tussen het Nederlands Elftal en Argentinië, iets dat doet denken aan de finale van het WK in 1978.

Zeker is dat deze halve finale wellicht wel tussen de twee sterkste ploegen van dit moment zal gaan en voor de neutrale toeschouwer zal het dus een genot zijn om naar te kijken. Mooie acties, veel spanning en doelpunten, dat is waar men momenteel op zit te hopen. Kortom, we gaan waarschijnlijk een fantastische wedstrijd tegemoet. Hieronder kun je lezen welke landen zullen gaan spelen.

Definitieve opstelling Brazilië

Doel: Julio Cesar

Verdediging: Maicon, Dante, David Luiz, Marcelo

Middenveld: Fernandinho, Luiz Gustavo

Aanval: Fred, Bernard, Oscar, Hulk

Definitieve opstelling Duitsland

Doel: Manuel Neuer

Verdediging: Philipp Lahm, Mats Hummels, Jerome Boateng, Benedikt Höwedes

Middenveld: Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Mesut Özil, Sami Khedira

Aanval: Thomas Müller, Miroslav Klose