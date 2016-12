Voorbeschouwing EK Kwalificatiewedstrijd Oranje: Nederland favoriet tegen Letland (12 juni 2015)

Wanneer Nederland op 12 juni naar Letland afreist voor het duel tegen Letland, zal blijken of de ploeg van Guus Hiddink voldoende vertrouwen heeft kunnen tanken uit de oefenduels tegen Spanje en de Verenigde Staten. Zonder Arjen Robben zal Oranje aantreden in en tegen Letland in het Skonto Stadion te Riga. Gaat het Nederlands Elftal de drie nodige punten halen in haar kwalificatiereeks voor het EK voetbal 2016?

Moeizaam verloop kwalificatiereeks

Momenteel staan de zaken er niet goed voor; Nederland staat derde, vijf punten onder IJsland en zes punten onder Tsjechië. Alles is echter nog mogelijk, maar dan zal er echt gewonnen moeten worden van Letland, dat 99e staat op de FIFA wereldranglijst. De Letten brachten Tsjechië in haar vorige duel het eerste puntverlies toe: in Tsjechië werd het 1-1.



Een overwinning zou voor Letland dan ook de laatste strohalm zijn om nog aansprak te maken op de derde plaats, een plaats die een play-off ticket op kan leveren en dus plaatsing voor het EK. Letland heeft drie punten en Nederland heeft er vier meer. Turkije staat nog tussen de twee landen: met vijf punten zijn ook de Turken nog in de race voor plaats drie!

Einde seizoen Arjen Robben

Arjen Robben, de smaakmaker voor het Nederlands Elftal op het WK 2014 in Brazilië, ontbreekt bij de laatste duels van het seizoen. De 31-jarige rechtsbuiten van Bayern München wordt in de selectie van Guus Hiddink vervangen door Steven Berghuis van AZ, die dit seizoen een uitstekende indruk achter liet in de Eredivisie en derde werd met zijn ploeg.

Oranje zal het dus moeten stellen zonder Robben, maar met Memphis Depay, die dit seizoen een toptransfer naar het grote Manchester United van zijn oude bondscoach, Louis van Gaal, af kon dwingen. Depay lijkt te blaken van het zelfvertrouwen, iets wat Oranje nu uitstekend kan gebruiken.

Drie punten zijn broodnodig

Wanneer Oranje tegen Letland niet weet te winnen, lijkt de tweede plaats en dus directe plaatsing voor het EK niet meer haalbaar. Bij puntverlies zal Turkije echter staan te popelen om te profiteren van een misstap, dus Oranje moet de punten binnenhalen.

Als het aan NetBet ligt, is er niet veel aan de hand voor het Nederlands Elftal. De mannen van Guus Hiddink zijn torenhoge favoriet, wat logisch is nadat Letland er vorige keer tegen Nederland met 6-0 aan moest geloven. Oranje is favoriet voor de zege (notering van 1.23). De Letten maken in eigen land beduidend minder kans tegen de ploeg van Guus Hiddink (12.00), al is een gelijkspel (5.55) niet helemaal uitgesloten!

Op 12 juni zal Oranje het in en tegen Letland opnemen. Dit voor Nederland cruciale duel zal om 20:45 aanvangen. Hierin staan kansen voor het behalen van een eventuele tweede plaats op het spel. Durf jij een gokje aan op Oranje, of geef je Letland een serieuze kans op de punten?