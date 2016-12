Voorbeschouwing World Cup of Darts: Nederland vertegenwoordigd door Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen

RTL 7 zal tussen 11 en 14 juni verslag doen van de World Cup of Darts, welk gehouden wordt in Frankfurt. Terwijl we de Premier League en de Dubai Darts Masters er reeds op hebben zitten, komt het einde van het seizoen steeds dichterbij. Michael van Gerwen, Gary Anderson en Dave Chisnall lieten tot op heden zien over de beste papieren te beschikken. De drie darters waren dit seizoen uitstekend in vorm. Kunnen zij deze lijn ook doortrekken in Frankfurt?

Anderson geen favoriet, wel de man in vorm

Gary Anderson is dit seizoen ijzersterk. Begin 2015 won de Flying Scotsman reeds het wereldkampioenschap bij de PDC en was later ook sterk in de Premier League, nadat hij als nummer drie van de ranglijst de play-offs in ging. Door Chisnall en vervolgens ook Van Gerwen met duidelijke cijfers te kloppen, wist hij vervolgens ook de Premier League achter zijn naam te schrijven.



Vechten voor nationale eer

De World Cup of Darts is het officiële WK in teamverband van de PDC. Spelers vormen teams door aan te treden in tweetallen. Deze spelers komen uit hetzelfde land. In 2010, bijvoorbeeld, waren de Engelse Phil Taylor en James Wade grote namen voor het toernooi.

In de editie van 2015, die vier dagen zal duren, komen maar liefst 32 tweetallen in actie. Nederland is één van de grote favorieten. De eerste en laatste editie tot nu toe (2010 en 2014) werden door team Nederland, met Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen, gewonnen.

Organisatie kiest dit maal voor Frankfurt

Na drie jaar gehouden te zijn in Hamburg, zal het toernooi nu worden afgewerkt in de Eissporthalle in Frankfurt. De locatie is met het grote vliegveld van Frankfurt gemakkelijk te bereiken voor veel darters en hun fans uit bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of nog verder weg. Gedurende diverse sessies in vier dagen zullen de darters een druk programma voorgeschoteld krijgen, waarin ze in tweetallen zullen strijden voor een plaats in de volgende ronde.

Tijdens het toernooi zijn verrassingen vaak zichtbaar. Wales, Australië en België werden in respectievelijk 2010, 2012 en 2013 tweede in het toernooi, daar waar dit niet de meest grote landen zijn in de wereld van het darten. Zeker omdat het in teamverband gespeeld wordt, is het niet gemakkelijk om als kleiner land te winnen. Dat maakt de World Cup of Darts zo mooi!

Bookmaker verwacht sensatie in 2015

Het toernooi groeit en zo groeien de verwachtingen ook. NetBet schuift Nederland naar voren als favoriet voor het toernooi (2.65). Hier achter volgen Engeland (2.90) en Schotland (4.00), daar waar landen als België (19.00) en Australië (21.00), die in het verleden al lieten zien ver te kunnen komen, een veel hogere notering hebben. Ook landen als Singapore en Tsjechië doen mee aan het toernooi; een overwinning van die landen levert de gokker ruim duizend keer zijn inzet op!

