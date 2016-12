Japan Darts Masters: Michael van Gerwen en Phil Taylor in actie in Yokohama

Een mooi seizoen darts gaat een passend vervolg krijgen in de zomer. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni staan de Japan Darts Masters op het programma en dit toernooi wordt bij RTL7 uitgezonden. Nadat de Premier League was afgelopen, was het voor de darters tijd om een reis buiten het Verenigd Koninkrijk te maken. Dubai en Duitsland zijn reeds gepasseerd, nu gaan de toppers naar Japan. Wie gaat hier met de zege aan de haal?

Van Gerwen toonde vorm in Dubai

Na de verloren finale in de Premier League was het maar de vraag of Michael van Gerwen zijn vorm kon herpakken. Dit deed hij met verve door de Dubai Darts Masters voor de derde keer te winnen. In de finale op 29 mei versloeg hij Phil Taylor met 11-8 en hiermee pakte de pas 26-jarige man uit Brabant iets meer dan 50.000 euro!



Halverwege deze maand vond de World Cup of Darts in Frankfurt plaats. Dit landentoernooi werd gewonnen door de Engelse darters Phil Taylor en Adrian Lewis, die in de finale afrekenden met de Schotten: Gary Anderson en Peter Wright moesten het onderspit delven.

Vanwege het feit dat spelers uit alle landen de afgelopen weken hebben aangetoond over goede vorm te beschikken, lijkt het er op uit te draaien dat de Japan Darts Masters een geweldig toernooi belooft te worden. En er komen nog veel toernooien aan: de World Matchplay (juli) en later ook de Perth Darts Masters (augustus) staan deze zomer op het programma. Later gaan de darters nog naar Sydney en Auckland om de tour door Oceanië af te sluiten.

Van Gerwen wordt gezien als favoriet

Bij NetBet staat Michael van Gerwen toernooi na toernooi als hoogste aangeschreven. De Brabander, die momenteel de World Series aan voert als nummer één, is voor ieder toernooi waar hij aan deelneemt favoriet, doorgaans gevolgd door Phil Taylor en Gary Anderson. Ook voor de Japan Darts Masters zal de hoop namens de bookmaker en diens gokkers gevestigd zijn op Mighty Mike.

Of Van Gerwen zijn vorm ook kan laten zien, moet nog blijken. In Frankfurt was hij samen met Raymond van Barneveld niet opgewassen tegen landen als Engeland en Schotland. Bovendien kon Van Gerwen niet overtuigen in de finale van de Premier League, hoewel hij de ranglijst tot dat moment ijzersterk aan had gevoerd.

Ben jij al klaar voor het toernooi in Japan? RTL7 zendt op zaterdag en zondag een veelbelovend toernooi uit. Sterren als Michael van Gerwen, Phil Taylor, Gary Anderson en James Lewis nemen het op tegen de twaalf overige darters, waarvan acht uit Japan komen. Kortom, nieuwe gezichten op een spannend toernooi. De winnaar ontvangt liefst 65.000 pond, niet slecht dus voor één weekend! Kan Van Gerwen zijn status als topfavoriet waarmaken?