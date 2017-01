Transfernieuws: Memphis Depay verwijdert al zijn Manchester United foto’s van Instagram en ontvriendt al zijn teamgenoten

Laatste Update: 4 mei 2016. Dit nieuwsbericht is ingehaald door de actualiteit: Memphis Depay heeft onder tussen weer nieuwe foto’s van zichzelf in Manchester United outfit online gezet. Het vuurtje dat Depay dus aangewakkerd heeft lijkt dus toch niet meer dan een rookgordijn.

Het is de grote vraag die de Engelse boulevardpers bezighoudt: is Memphis Depay zijn Instagram account gehackt, of probeert Depay de geruchten over een transfer aan te wakkeren? Het lijkt er namelijk op dat Depay zijn Instagram account flink heeft opgefrist: alle foto’s van Depay met Manchester United zijn verwijderd, en ook zijn al zijn Man U teamgenoten ontvriend.



Memphis Depay — die begin dit seizoen voor 34 miljoen over kwam van PSV — ligt al langere tijd niet lekker bij Manchester United. Hij scoorde slechts twee keer in de Premier League, en is niet langer meer een basisspeler. Met een jaarsalaris van meer zo’n 6,5 miljoen euro is Depay een dure bankzitter geworden bij The Reds. Daardoor gaan er in de Engelse pers al langer de geruchten dat Depay na dit seizoen bij Manchester United gaat vertrekken, en nu lijkt Depay zelf het vuurtje dus aan te wakkeren.

Het Instagram account van Memphis Depay is al sinds de zondagochtend (1 mei) opgeschoond, en nu bijna 24 uur later is het nog steeds niet hersteld. Het lijkt daarom dus NIET om een hack te gaan, maar om een bewuste actie van Depay zelf.

DePIED-0ff. Hmmm Memphis Depay really has deleted all his Instagram pics of him as a Man Utd player & unfollowed his MUFC teammates. — Hayley McQueen (@HayleyMcQueen) May 1, 2016

Sky Sports News presentator Hayley McQueen schrijft op Twitter: Memphis heeft echt al zijn Instagram foto’s van hem als Man Utd speler verwijderd & zijn MUFC teamgenoten ontvolgd. . Nu beschikt McQueen vaak over goede bronnen, maar of deze Tweet alleen gebaseerd is op een waarneming, of dat ze meer weet is niet geheel duidelijk.

Wel moet gezegd worden dat Memphis Depay zijn Twitter account als op zijn Facebook pagina nog wel gewoon foto’s van Depay in Manchester United outfit heeft. Daarnaast publiceerde Depay zondagmiddag nog wel gewoon een nieuwe foto van hemzelf als Manchester United speler op zowel zijn Facebook als zijn Twitter. Daarom zou het ook gewoon heel goed mogelijk zijn dat Depay zijn Instagram account gehackt was, en dat hij dus niet zelf zijn foto’s heeft verwijderd.

De enige foto die nog in Memphis Depay’s Instagram account staat is een foto van hemzelf met zijn vriendin Lori Harvey, met de Eiffeltoren in de achtergrond. Op Twitter wordt er al druk gespeculeerd dat dit mogelijk een verwijzing is naar de stad waar Depay volgend jaar graag zou willen spelen.

Eerder gingen er de transfergeruchten dat Liverpool interesse heeft om Depay over te nemen voor een gereduceerd tarief, maar ook dat Depay mogelijk betrokken raakt in een ruil met Southampton voor Sadio Mané.

Twitter-reacties op Memphis Depay

Op Twitter is er uiteraard een stroom aan reactie losgekomen naar aanleiding van dit nieuws. Een bloemlezing van Tweets die er op dit moment de ronde doen over Memphis Depay:

@knlsoni: Memphis Depay op weg naar de uitgang? United weet wel hoe ze ze moeten kiezen… eerst Di Maria en nu dit. Beschamend

@simonynsky: Heel bedroevend dat het er naar uit ziet dat Memphis Depay deze zomer vertrekt, na slechts 1 seizoen. Hij verdient een andere kans #MUFC

@sam_trott9 Dit ziet er niet goed uit!! Laat alsjeblieft Jose het uitzoeken, hij zal @Memphis terug in vorm krijgen! #MUFC