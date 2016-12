Transfernieuws: Joe Hart is bereid salaris in te leveren voor transfer.

Joe Hart doet er alles aan om zijn oude club Manchester City te verlaten. Hij heeft pasgeleden te horen gekregen dat hij niet langer in de plannen van de club voorkomt. De keeper van Engeland wil graag blijven spelen en heeft zichzelf bij verschillende clubs aangeboden. Hij heeft aan Liverpool aangegeven dat hij flink wat salaris wil inleveren voor een contract.

Joe Hart begint langzaam aan hopeloos te worden vanwege de uitzichtloze situatie bij Manchester City. Helaas voor Hart lijkt Jurgen Klopp tot nu toe nog niet geïnteresseerd om Joe Hart naar Liverpool te halen. Hart verdiend op dit moment € 175.000 per week. Hij begrijpt dat hij hoge salaris voor een probleem kan zorgen en is bereid in te leveren als hij ergens kan spelen.

Naast Liverpool heeft Joe Hart ook al contact opgenomen met Ronald Koeman. Hij zou geïnteresseerd zijn in een overgang naar Everton. Helaas voor Hart heeft Koeman op dit moment geen interesse in de eerste keeper van Engeland. De 29-jarige Hart komt waarschijnlijk niet meer aan spelen toe door de komst van Claudio Bravo. De 33-jarige Chileen maakt waarschijnlijk zijn debuut zondag tegen West Ham United.

Pep Guardiola heeft aangegeven dat Claudio een fantastische keeper en aanvulling is op het team. Zijn ervaring maakt hem een topkeeper voor de club. De keeper heeft een contract getekend van 4 jaar en daarmee wordt Joe Hart buitenspel gezet door Manchester City.

Joe Hart heeft nog maar een paar kansen op een transfer.

Het ziet er op dit moment somber uit voor Joe Hart. Het lijkt erop dat er weinig kansen zijn dat hij definitief een transfer gaat maken. Met nog een paar dagen te gaan lijkt hij in de verkeerde vijver te vissen. Klopp heeft pas nog een nieuwe keeper en back-up keeper aangenomen bij Manchester City.

Joe Hart wil niet alleen voor zichzelf graag spelen, maar hij wil ook de eerste positie als keeper bij Engeland behouden. Als hij niet meer aan spelen toekomt dan hij die plek vergeten. Woensdag is de transferdeadline dag waardoor Hart nog maar een paar dagen de tijd heeft voor een deal.

Persoonlijk heeft Joe Hart al afscheid genomen van de Manchester City fans. Na afloop van het duel tegen Steaua Bucharest liep hij richting het publiek om ze te bedanken. Er volgde een emotioneel afscheid waarbij Hart liet zien dat het hem echt pijn deed dat hij straks geen eerste keeper meer is bij City.