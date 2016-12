Transfergeruchten: Chelsea en Manchester United willen Griezmann halen

Het afgelopen EK groeide Antoine Griezmann uit tot een ster van het Franse elftal. De Fransman speelde misschien zelfs beter dan Paul Pogba die een grote transfer verdiende naar Manchester United. Als het aan Chelsea en Manchester United ligt komt Antoine Griezmann dit jaar nog naar Engeland. Chelsea schijnt Griezmann zelfs al twee jaar op het oog te hebben volgens de Engelse kranten.

Volgens Spaanse kranten zou Griezmann aan het einde van het seizoen op zoek gaan naar een andere club. Trainer Diego Simeone heeft namelijk aangegeven dat hij volgend seizoen een andere club wil trainen. Hij mist de uitdaging bij Atletico Madrid en dit zou een reden voor zijn vertrek zijn. Griezmann heeft altijd aangegeven dat als Simeone vertrekt hij ook gaat.

Manchester United staat uiteraard klaar om de sterspeler van het EK met open armen te ontvangen. Helaas zijn ze niet de enige club met interesse in Griezmann. Chelsea is bereid om een recordbedrag neer te leggen om de aanvaller naar de club te halen. Chelsea zou de speler al sinds 2014 in de gaten houden sinds zijn overstap van Real Sociedad in 2014.

Griezmann heeft in juni nog een contract getekend.

Ondanks alle geruchten over zijn mogelijke vertrek zijn er ook twijfels over de haalbaarheid van Griezmann. De aanvaller heeft in juni nog een nieuw contract bij de club getekend. In het contract zou een ontsnappingsclausule staan van € 100 miljoen euro. Vanwege de lengte van zijn contract zou een transfer vrij kostbaar zijn. Een transfer naar Chelsea zou een nieuw record voor de club zijn.

Chelsea heeft echter nog wat goed te maken aan de fans. Afgelopen zomer probeerde de club nog Alvaro Morata en Romelu Lukaku naar de club te halen. Helaas was dit zonder enig succes en werden de spelers niet aan Chelsea verkocht. Dit zou betekenen dat de club nog steeds opzoek is naar een uitstekende spits en Griezmann is natuurlijk geen verkeerde keuze.

Een enorme winst voor Atletico Madrid.

In tegenstelling tot de meeste Franse spelers koos Griezmann ervoor om zijn jeugd in Spanje te gaan voetballen. Hij speelde al snel voor Real Sociedad en in 2009 maakte hij de overstap naar de selectie van de club. In zijn laatste seizoen bij de club in 2014 kwam hij 20 keer tot scoren. Daarna maakte hij voor € 30 miljoen de overstap naar Atletico Madrid. Een verkoop van € 100 miljoen zou een enorme winst betekenen.

Antoine Griezmann heeft slechts twee seizoenen achter de rug bij Atletico Madrid. Het afgelopen seizoen kwam hij 31 keer tot scoren in 52 wedstrijden. Op het afgelopen EK 2016 kwam hij 6 keer tot scoren en werd hij uitgeroepen tot topscoorder en beste speler. De Fransman is echter pas 25 jaar oud.