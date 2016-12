Transfergeruchten: Juventus en AC Milan willen Kasper Dolberg

De laatste maanden gaat het hard met super talent Kasper Dolberg. Ondanks dat Dolberg zelf aangaf dat hij graag bij Ajax blijft lijkt het erop dat er toch een transfer aankomt. Dolberg gaf aan dat hij alleen akkoord gaat met een transfer als hij net zoveel speelkansen krijgt als bij Ajax. Gezien zijn leeftijd wil hij vooral veel spelen en ervaring opdoen.

Meerdere voetbalclubs zijn geïnteresseerd om Kasper Dolberg over te nemen van Ajax. De Italiaanse media is ervan overtuigd dat het super talent tijdens de wintersport naar de Seria A verhuist. Zowel Juventus als AC Milan zouden in de race zijn om het supertalent naar de club te halen.

Aan het begin van het seizoen werd Dolberg al gekoppeld aan Napoli. Ondanks de geruchten werd dit direct ontkend door de zaakwaarnemer van Dolberg. De zaakwaarnemer ontkende dat er überhaupt contact geweest is met Napoli over een mogelijke transfer. Volgens de laatste geruchten van o.a. Tuttosport zouden ook Juventus en AC Milan interesse hebben om hem naar de club te halen.

Kasper Dolberg heeft de clubs voor het uitzoeken

Niet alleen serie A behoort tot de mogelijkheden. Als we de transfergeruchten mogen geloven heeft Kasper Dolberg de clubs voor het uitzoeken. Een scout van Manchester City heeft bijvoorbeeld bevestigd dat ze er alles aan gaan doen om Kasper Dolberg van Ajax over te nemen. Volgens de geruchten wil City een bod van 24 miljoen euro neerleggen voor het super talent van Ajax.

De scout van Manchester City laat weten dat hij onder de indruk is van de jonge Deen. Het is volgens de scout een bijzondere speler die alles heeft wat een spits moet bezitten. Dit heeft hij als smaakmaker van Ajax de afgelopen weken wel bewezen. Ondanks dat hij pas afgelopen seizoen zijn officiële debuut maakte in Ajax 1 wist de pas 19-jarige Deen al 8 keer te scoren. Hij is hiermee meteen topscoorder van Ajax.

Dolberg speelt pas sinds kort mee op een topniveau

Ondanks het succes van de jonge Deen vergeten we soms dat hij pas 19 jaar is. De Deen speelde voorheen in 2015 bij de jeugd van Silkeborg. In de zomer van 2015 maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax. Volgens geruchten telde Ajax slechts € 270.000 neer voor de jonge Deen. Uiteraard waren er wel bonus clausules opgenomen in het contract.

Sinds de zomer van 2016 is Dolberg officieel opgenomen in de eerste selectie van Ajax. Meteen bij zijn debuut wist hij te scoren. Ajax verlengde het contract van de jonge Deen meteen tot 2021. Clubs die het super talent willen ophalen moeten dus diep in de buidel tasten als Ajax de speler dit jaar überhaupt wil verkopen.