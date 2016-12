Transfernieuws: Riechedly Bazoer mogelijk naar AC Milan

De overbodige Ajax middenvelder Riechedly Bazoer lijkt mogelijk te vertrekken naar AC Milan. Gisteravond was de middenvelder al niet bij de selectie van Ajax tegen Standard Luik. De middenvelder komt niet meer voor in de planen van trainer Peter Bosz. Dit was de reden dat Bazoer een andere club mocht gaan uitzoeken. Verschillende clubs hadden zich inmiddels gemeld voor een transfer in de winterstop.

Gisteravond werd bekend dat er een deal is met Bazoer en een club uit de Serie A. De laatste tijd had AC Milan al laten vallen dat er veel interesse is in de middenvelder. Mogelijk vertrekt Bazoer tijdens de winterstop naar AC Milan. Bosz liet gisteravond ook al weten dat de 20-jarige middenvelder na de winterstop mogelijk geen deel meer uitmaakt van de selectie.

Doordat Bazoer niet bij de selectie zat tegen Standard Luik werd al wel duidelijk dat een vertrek nabij is. Doordat Ajax al geplaatst was voor de volgende ronde zou de jeugd een kans krijgen. Bazoer zou normaal gesproken mogen meespelen met de jeugd. Gisteravond zat hij dus niet bij de selectie en liet Bosz doorschemeren dat een vertrek nabij is.

Verschillende opties volgens de Engelse media

Als we de Engelse media mogen geloven is een transfer naar de Serie A niet rond. De Daily Mail is ervan overtuigd dat de Oranje International mag kiezen uit: Chelsea, Arsenal en Manchester City. Volgens de Daily Mail mag de middenvelder alleen vertrekken voor een vast bedrag van dertien miljoen euro. Voor de Premier League ploegen is dit natuurlijk een klein bedrag.

Bazoer stond een half jaar geleden bekend als een absoluut toptalent. Het is dan ook niet gek dat er voldoende interesse is in de Ajax middenvelder. Volgens Wilfred Genee is het duidelijk dat Bazoer naar de serie A vertrekt. Hij mocht alleen nog niet zeggen welke club precies. AC Milan zou het meest logisch zijn omdat die al regelmatig hebben laten vallen dat ze Bazoer graag willen hebben.

Voor AC Milan kan alleen de betaling van dertien miljoen euro misschien nog wel een probleem zijn. De club zit midden in een overname door Chinezen. Dit betekent dat de club dit transferseizoen niet veel te besteden heeft. Engeland zou hierdoor een logische optie zijn, maar volgens de laatste geruchten gaat het toch om AC Milan.

Bazoer komt uit de jeugd van PSV

Het begin van zijn opleiding heeft hij gespeeld bij PSV. Terwijl hij nog bij PSV speelde mocht hij ook al meedoen bij de jeugd van Oranje. In 2012 tekende Bazoer zonder weten van PSV om een contract bij Ajax. Volgens Bazoer had hij geen contract bij PSV. Uiteindelijk moest Ajax de opleidingskosten betalen a € 75.000 aan PSV. In 2013 maakte hij zijn officiële debuut bij Ajax. Na 50 wedstrijden lijkt het einde nabij voor talent Bazoer bij Ajax.