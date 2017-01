Transfergeruchten: Victor Lindelof vertrekt mogelijk naar Manchester United

De kans is groot dat de Zweedse verdediger Victor Lindelof vertrekt naar Manchester United. In eerste instantie werd er gezegd dat Manchester United geen versterking zou halen dit transferseizoen. Het lijkt er toch op dat de ploeg versterking kan gebruiken en dit zien ze in de verdediger Victor Lindelof.

Benfica trainer Rui Vitoria heeft de verdediger voor de tweede maal op rij buiten de selectie gehouden. Normaal gesproken zou de Zweed in de basis van Benfica staan. In eerste instantie gingen er geruchten dat de verdediger misschien geblesseerd is. De trainer heeft laten weten dat de speler niet geblesseerd is.

Manchester United en Benfica zijn al een paar maanden aan het onderhandelen over de komst van de Zweedse verdediger naar Engeland. De geruchten gaan dat de onderhandelingen bijna rond zijn doordat de verdediger niet meer bij de selectie zit.

Een transfer van 50 miljoen euro

Het is de vraag of de deal echt al beklonken is tussen Manchester United en Benfica. Pasgeleden liet Manchester United het bericht naar buitenkomen dat ze geen interesse meer hebben in Lindelof. Dit zou ook tactiek kunnen zijn om de vraagprijs naar beneden te krijgen.

Volgens verschillende bronnen zou José Mourinho de verdediger nog steeds graag aan de sleectie toevoegen. Mocht er een deal komen dan mag de 22-jarige verdediger alleen vertrekken voor een megabedrag van 50 miljoen euro. Er zijn maar weinig clubs die dit bedrag op tafel kunnen leggen.

Een bedrag van 50 miljoen zou enorm zijn voor de 22-jarige verdediger. Zijn marktwaarde wordt officieel geschat op 12 miljoen euro. De Zweed is met z’n 3e jaar bezig bij de Spaanse club. De prijs zou o.a. opgelopen zijn door z’n talent, jonge leeftijd en contract. Hij heeft nog een contract tot 2020 in Spanje.

Een enorme winst voor Benfica

Tot 2012 speelde de Zweed nog voor het jeugdteam van Västeras SK. De Spanjaarden zagen al snel talent in de verdediger en namen hem over. Tot 2015 speelde hij nog in de jeugd en het b-team van Benfica. Pas sinds de zomer van 2015 is hij officieel in de selectie van de Spaanse club terecht gekomen.

Bij de transfer van de verdediger naar Benfica betaalde de club alleen z’n opleidingskosten. Mocht er een transfer komen van 50 miljoen euro dan maakt de club een enorme winst op de jonge verdediger. Tot nu toe speelde hij nog maar 15 wedstrijden met de selectie van de Spaanse club.