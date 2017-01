Transfernieuws: Messi moet mogelijk vertrekken bij FC Barcelona

De directeur van FC Barcelona heeft vandaag bekend gemaakt dat er een mogelijkheid is dat Messi binnenkort mag vertrekken. De megaster van FC Barcelona speelt al z’n hele leven voor de Catalaanse club. Het is traditie dat om de twee jaar z’n contract verlengt wordt. Normaal gesproken was dit geen probleem tot vandaag.

De directeur van FC Barcelona heeft aangegeven dat de club moeite heeft om te onderhandelen met Messi over een nieuw contract. Bij een nieuw contract hoort natuurlijk een nieuw mega salaris. Alleen het lijkt erop dat de Catalaanse club het geld niet heeft om dit nieuwe mega salaris te betalen aan de Argentijnse superster.

Het huidige contract van Messi loopt af in de zomer van 2018. Tot op heden was er nooit angst dat de super ster ooit zou vertrekken uit Barcelona. Alleen nu lijkt het erop dat 2018 het laatste jaar van Messi bij Barcelona wordt. Oscar Grau geeft aan dat hij de situatie nog eens nader moet gaan bekijken.

Volgens de directeur is het niet mogelijk dat FC Barcelona 70 procent van z’n totale budget uitgeeft aan spelerssalarissen. Het salaris van Messi drukt al zwaar op de begroting helemaal als hij een nieuw contract zou krijgen.

Meer inkomsten om Messi te behouden

Volgens de directeur is er slechts één oplossing mogelijk om Messi bij de club te houden en dat is het verhogen van de inkomsten. Als Barcelona meer geld binnen kan halen dan zou een hoger salaris geen probleem mogen zijn. Een hoger salaris is nodig om de beste speler ter wereld binnen te houden.

Aan de andere kant vind de directeur ook dat zowel de leden van de club als de fans realistisch moeten zijn. Willen we wel zoveel geld uitgeven aan slechts één speler? Voor dit geld kunnen we nog veel meer talent binnenhalen en betalen.

Mocht er geen nieuw contract komen dan zal FC Barcelona waarschijnlijk aankomende zomer nog proberen de sterspeler te verkopen. Er zijn twee clubs die staan te springen om de speler binnen te halen. Zowel Manchester United als Paris Saint-Germain zijn clubs die de speler graag willen hebben. Het zijn ook de enige clubs die zijn prijskaartje kunnen betalen.

Messi hoeft zich niet meer te bewijzen

Messi behoort al jaren tot de absolute wereldtop. Met FC Barcelona wist hij 8 keer de landstitel te winnen en vier keer de Champions League titel. Sinds zijn debuut op 17-jarige leeftijd bij de club wist hij 500 doelpunten te maken. Hij won tevens vijf keer de ballon d’Or.