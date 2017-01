Transfernieuws: Zenit geïnteresseerd in Pröpper

Zenit Sint-Petersburg heeft zich in de laatste dagen voor het einde van het winter transferseizoen gemeld bij PSV. De Russen willen graag Pröpper naar de club halen en hebben een officieel bod uitgebracht. Doordat Axel Witsel naar China vertrokken is zijn ze op zoek naar een vervanger. De 25-jarige middenvelder zou in dit plaatje passen volgens de Russen.

Het eerste bod van Zenit op Pröpper is direct afgewezen door PSV. De middenvelder heeft nog een contract tot 2020 en is niet van plan om hem dit transferseizoen te verkopen. De middenvelder is een vaste basis in het elftal van Cocu. Volgens de clubleiding zal Pröpper nog steeds een basisspeler zijn ondanks dat Marco van Ginkel naar de club gekomen is als extra versterking op het middenveld. Van Ginkel is deze winter naar PSV gekomen als versterking.

Trainer Philip Cocu liet ook weten dat Pröpper niet gaat vertrekken. Hij verwacht dat de middenvelder morgen gewoon aantreed tijdens de competitiewedstrijd tegen Haracles Almelo. De trainer gaf aan dat hij ervanuit gaat dat de middenvelder dit seizoen gewoon afmaakt bij PSV. Ze hebben hem nodig om nog een poging te wachten voor het kampioenschap.

Pröpper z’n tweede seizoen bij PSV

Davy Pröpper speelt nog niet heel lang bij de regerend landskampioen. De middenvelder kwam in de zomer van 2015 over van Vitesse. De Eindhovenaren legde toen 5 miljoen euro voor de middenvelder neer. Volgens Cocu heeft Davy het ontzettend naar z’n zin bij PSV en zal hij ook geen transfer willen. Het ziet er dus naar uit dat Zenit bot gaat vangen.

De clubleiding heeft aangegeven dat ze vrijwel ieder bod uit de weg zullen gaan. PSV wil opnieuw landskampioen worden en dit kan alleen met dit team. Uiteraard is de club niet van plan om het team te verzwakken door in alle haast zonder vervanging spelers te verkopen. Volgens de clubleiding is het een duidelijk signaal naar Zenit toe dat ze niet bereid zijn om de speler te verkopen.

Technisch directeur Marcel Brands gaat ervanuit dat de kans zeer klein is dat Pröpper uiteindelijk toch vertrekt. PSV zelf is ook niet van plan om verder nog versterking aan te trekken voor 1 februari. De directeur is alleen van plan om te kopen als de speler echt toegevoegde waarde kan bieden. Op dit moment heeft hij daar geen kandidaten voor waardoor er geen transfer meer aan zit te komen.

Zenit kiest mogelijk toch voor een andere speler

Zenit heeft laten weten dat ze toch naar andere kandidaten gaan kijken als PSV niet wil onderhandelen over hun huidige bod. Het lijkt er hierdoor op dat de kans verkeken is dat Pröpper dit seizoen nog vertrekt naar Rusland. Voor de Russen is de transfermarkt tenslotte iets langer open dan voor Europa.