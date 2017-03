Transfernieuws: China wil Bas Dost naar Tianjin Teda halen

Bas Dost kwam afgelopen zomer van Wolfsburg over naar Sporting Lissabon. Hij is aan een prima eerste seizoen bezig bij de club. Op dit moment is hij zelfs topscorer en heeft hij al 17 doelpunten gemaakt in 19 wedstrijden. De Nederlandse spits maakt veel indruk in zowel Portugal als bij buitenlandse clubs.

Terwijl het transferseizoen in Europa is afgelopen loopt deze in China nog door tot en met februari. De Chinezen proberen in de laatste dagen van het transferseizoen nog snel versterking uit Europa te halen. Het lijkt erop dat de Chinezen club Tianjin Teda er alles aan wil doen om Bas Dost naar de club te halen.

De Chinezen hebben een niet te weigeren bod uitgebracht van 40 miljoen euro. Sporting Lissabon heeft afgelopen zomer 12 miljoen betaald voor de spits van Wolfsburg. Dit betekent dat de club een enorme winst kan maken. Ondanks het mega bod heeft Lissabon laten weten dat Dost niet te koop is. De spits is enorm belangrijk voor de club en speelt op dit moment in topvorm.

Bas Dost heeft ook laten weten dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft bij Sporting Lissabon. Hij krijgt eindelijk de basisplaats die hij zo graag in Duitsland wou. Daar komt nog eens bij dat hij super goed presteert binnen de Portugese competitie. Hierdoor komt hij weer in aanmerking om spits te worden van Oranje. Het is alleen de vraag of hij niet gaat twijfelen als hij een megacontract krijgt voorgeschoteld.

Bas Dost mogelijk de duurste speler van Nederland

Als de Chinezen het voor elkaar krijgen om Bas Dost los te peuteren bij Sporting Lissabon, dan wordt hij mogelijk de duurste Nederlandse speler ooit. De 40 miljoen was slechts een openingsbod. Wie weet zijn de Chinezen bereid om nog verder te gaan, waardoor de club uiteindelijk moet buigen. Op dit moment is Marc Overmars de duurste Nederlander allertijden. Hij vertrok voor 40 miljoen van Arsenal naar Barcelona in 2000.

Bas Dost zou het record met Marc Overmars moeten delen, maar de club heeft al laten weten dat hij niet te koop is. Ze willen niet eens in onderhandeling gaan met de Chinezen. Mochten de Chinezen met een nog hoger bod komen dat ze niet kunnen weigeren, dan zou Bas Dost het record met gemak verbreken.

Dost heeft eindelijk zijn doorbraak in Europa te pakken

In 2012 vertrok Dost van Groningen naar VFL Wolfsburg in de hoop zijn doorbraak te krijgen. Hij vertrok voor een bedrag van € 7 miljoen euro. Helaas speelde hij hier voornamelijk als reservespeler ondanks goede invalbeurten. In 2016 gaf hij aan dat hij wilde vertrekken omdat hij in de basis wil spelen. In de zomer van 2016 vertrok hij voor 12 miljoen euro naar Sporting Lissabon.