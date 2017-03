Transfernieuws: Daley Blind mag mogelijk vertrekken bij Manchester United

Ondanks dat Daley Blind al een aantal seizoenen in de basis staat bij Manchester United mag hij mogelijk vertrekken. De verdediger is aan zijn laatste seizoen bezig bij de Engelsen. Volgens de boulevardkrant The Sun loopt het contract officieel nog tot medio 2018. De club wil het contract niet verlengen en moet hem verkopen om te voorkomen dat hij straks transfervrij weggaat.

José Mourinho zou zijn zinnen hebben gezet op de Zweed Victor Lindelöf. Volgens de trainer zou hij een uitstekende vervanger zijn voor Blind. Volgens een anonieme bron staat Blind op een lijstje met verschillende spelers die deze zomer mogen vertrekken. Mocht hij echt willen blijven, dan zal hij toch iets meer indruk moeten maken op de trainer. De tijd begint nu echt te dringen.

Het voordeel van Daley Blind is dat hij heel veelzijdig is. José zet hem nu regelmatig als verdediger in, maar hij kan hem ook opstellen als middenvelder. Dit is in zijn voordeel, maar op geen enkele positie blinkt hij volgens de trainer echt uit. Hierdoor zou het voor het team beter zijn om hem te vervangen voor een jongere speler die tot een hoger niveau kan groeien.

Lindelöf mag samen met Antoine Griezmann overkomen

Als het aan Manchester United ligt gaan ze deze zomer uitgebreid shoppen in Spanje. De 22-jarige Lindelöf is inmiddels al 6-voudig Zweeds international en speelt een uitstekend seizoen bij Benfica. Als ze het talent uit Spanje willen ophalen moeten ze diep in de buidel tasten. Manchester United heeft al vaker laten zien dat geld geen probleem is.

Uiteraard kunnen ze een deel van de kosten dekken door bijvoorbeeld Daley Blind en andere spelers van het lijstje te verkopen. Met een paar versterkingen hoopt de club eindelijk weer mee te kunnen strijden voor de landstitel. De afgelopen jaren heeft de club zich wel versterkt, maar dit leverde niet het gewenste resultaat op.

Antoine Griezmann staat ook hoog op het verlanglijstje van de club. Hij is met zijn club nog druk in gevecht voor de landstitel in Spanje. De Franse sterspeler van Altetico Madrid ziet het echter nog niet zitten om naar Engeland te vertrekken. Naast het feit dat hij zijn club niet wil verlaten vind hij dat het te koud is en teveel regent in Engeland.

Blind werd door Louis van Gaal opgehaald

Louis van Gaal heeft ervoor gezorgd dat Daley Blind een plekje kreeg bij Manchester United. Hij haalde de verdediger in 2014 naar de club voor een bedrag van € 12 miljoen euro. Vanwege de ontwikkelingen van de speler zou zijn prijskaartje flink kunnen stijging. Na verwachting kan hij straks € 22 miljoen opleveren.