Beursgang Snap Inc: Aandelen Snapchat Kopen

Vandaag –donderdag 2 maart– is Snap Inc naar de beurs gegaan, het moederbedrijf van Snapchat. Hierdoor is het nu mogelijk om aandelen in Snapchat te kopen op de Amerikaanse beurs.

De aandelen Snapchat werden uiteindelijk voor $17 naar de beurs gebracht, wat hoger is dan de vooraf verwachte introductieprijs van tussen de 14 en 16 dollar. Bij opening van de beurs ging de koers van Snapchat direct omhoog naar $25, een winst van 47%.

Veel gebruikers van Snapchat zijn geïnteresseerd in de beursgang van het social media bedrijf: eerder waren de beursgangen van onder andere Facebook en het Chinese Alibaba erg succesvol.

Snap Inc. zal een beursnotering krijgen aan de beurs in New York, dus als je via je online broker kan handelen op deze beurs kan je op die manier Snapchat aandelen online kopen.

Het kopen van aandelen Snapchat is zowel voor particulieren als institutionele beleggers, pensioenfondsen en beleggingsfondsen mogelijk. Er zijn al meer inschrijvingen op aandelen dan er worden verkocht, dat betekent dus dat de inschrijving is overtekend. Hierdoor is er een redelijke kans dat het aandeel Snapchat straks zal stijgen.

Zacks Investments News discussieert op hun Youtube kanaal over aandelen Snapchat aandelen, en legt ook kort uit wat Snapchat is en hoe ze er geld aan verdienen.