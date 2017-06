Transfernieuws: Kylian Mbappe mag zelf bepalen of hij naar Manchester United vertrekt

Het afgelopen weekend kwam direct het nieuws maar buiten dat AS Monaco hun mega talent Kylian Mbappe absoluut niet zou laten gaan. Een bod van € 100 miljoen euro zou zijn afgewezen. De tiener is slechts 18 jaar oud, maar is nu al de meest begeerde speler dit transferseizoen.

Kylian Mbappe wist dit seizoen echt door te breken bij AS Monaco. De spits wist met 26 doelpunten ervoor te zorgen dat AS Monaco eindelijk weer de landstitel won. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol in de Champions League waarbij Monaco bij de laatste 4 uitkwam.

Al snel werden de afgelopen week verschillende clubs aan de speler gelinkt. Volgens The Sun zou Manchester United, Chelsea, Liverpool en Real Madrid interesse hebben om de aanvaller over te nemen. Er kwam ook al snel in het nieuws dat AS Monaco de speler voor geen goud zou laten gaan.

Dmitry Rybolovlev maakte vandaag een einde aan deze geruchten door te laten weten dat Mbappe zelf zijn toekomst mag bepalen. Hij zou de speler niet tegen zijn wil vast willen houden. Bij een bod van meer dan honderd miljoen euro zou hij zelf mogen bepalen of hij wil vertrekken naar een andere club.

Mbappe mag deze zomer zijn keuze maken

Tegen L’Equipe laat de directeur van AS Monaco weten dat de aanvaller zelf zijn toekomst mag bepalen. Hij begrijpt heel goed dat AS Monaco geen Real Madrid of Manchester United is. Als hij bij zo’n grote club wil voetballen dan mag hij dat zeker weten doen mits ze de juiste prijs bieden.

De directeur geeft aan dat ze geen financiële problemen hebben. Het zou voor de club dus niet noodzakelijk zijn om Mbappe te laten gaan. Aan de andere kant willen ze niet dat hij met tegenzin voor de club gaat spelen. Als hij wil vertrekken dan begrijpt hij dat als geen ander.

Een jaar geleden kon je Mbappe nog voor een miljoen euro ophalen bij AS Monaco. Het lijkt er nu op dat The Sky the Limit is voor deze jonge Franse spits. Op zijn achttiende is hij al uitgeroepen tot de grote sensatie van de Champions League. Het is de vraag waar hij na de zomer zal gaan spelen. Speelt hij nog een jaartje de Ligue 1 of stapt hij over naar een grote club? De kans is groot dat de nieuwe Thierry Henry volgend jaar ergens anders speelt.