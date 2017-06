Bitcoins koers hard op weg naar de iconische $ 3000!

Vorig weekend werd er nog een nieuw record gebroken. De Bitcoin koers steeg naar een bedrag van $ 2000. Het gebeurde nog nooit eerder dat de munt zoveel geld waard was. Het lijkt er nu op dat er binnen een paar dagen alweer een nieuw record aankomt.

Binnen een paar uur tijd wist de bitcoin koers vandaag van $ 2500 naar $ 2700 te stijgen. Specialisten hebben het vermoeden dat de prijs richting de $ 3000 gaat. De kans is ook nog eens groot dat de munt er overheen gaat. Mocht je afgelopen weekend zijn ingestapt dan maak je per munt $ 1000 winst!

Een jaar geleden lag de waarde van de munt nog op 0,003 dollar cent per stuk. Vandaag praten we over verwachtingen van $ 3000. Zelfs voor een nieuwe digitale valuta is dit natuurlijk te gek voor woorden. Als investeerder kan je hier van profiteren door vooral nu in te stappen!

De bitcoin koers is dit jaar al verdubbeld vergeleken met 1 januari 2017

Een week geleden was de $ 2000 een nieuw record

Het nieuwe record wordt binnen een week mogelijk met $ 1000 overschreden

Bitcoin verbreekt alle verwachtingen

De makers achter de Bitcoin hadden nooit kunnen hopen dat hun creatie zoveel geld zou opleveren. Als je bij de release voor $ 100 aan munten gekocht had ben je nu multimiljonair met een vermogen van $ 73 miljoen. Het is alleen de vraag hoeveel investeerders tot dit bedrag gewacht hebben met verkopen.

De laatste jaren is er wel concurrentie bijgekomen van andere digitale munten. Ondanks dat er rivalen op de loer liggen is het totale vermogen van de Bitcoin nog steeds twee keer zo hoog als alle alternatieven bij elkaar opgeteld. Dit geeft wel aan hoe sterk deze digitale munt is.

Bitcoin wist 100% in waarde te stijgen in minder dan 2 maanden tijd. Terwijl de meeste valuta juist daalde in de afgelopen maanden. Volgens experts is dit geen toeval dat alleen de Bitcoin stijgt. Investeerders kiezen waarschijnlijk voor een veilige munt met alle onrust in de wereld. Het gevolg is dat de Bitcoin steeds meer waard wordt.

Japan geeft de digitale munt een mega boost!

Natuurlijk speelt Japan ook een grote rol in de stijging. Doordat de munt nu officieel in winkels gebruikt kan worden als betaalmiddel is er een enorme vraag naar de munt. Japanners schaffen de munt massaal aan als investeringsmiddel, maar ook als betaalmiddel.

Een reden waarom Japanners liever met de Bitcoin betalen heeft te maken met de anonimiteit van de munt. Het is de enige valuta ter wereld die niet traceerbaar is. Niemand kan achterhalen waar je de munt aanschaft of aan uitgeeft. Japanners vinden hun privacy belangrijk en kiezen daarom voor de digitale munt in plaats van hun eigen Yen.

Nieuws uit Amerika laat de munt verder stijgen

Fidelity Investments is een groot belegginsbedrijf waar rijke Amerikanen hun geld beleggen. Voor het eerst geeft dit bedrijf als advies om ook te investeren in de Bitcoin. Klanten kunnen aangeven of ze een aantal munten willen kopen met hun vermogen. Dit nieuws werd met gejuich ontvangen omdat het opnieuw een bevestiging is dat de munt geld waard is.

Het advies van het bedrijf uit Boston is ook serieus genomen door andere investeringsbedrijven. Ze nemen het advies mee en gaan hun cliënten ook de mogelijkheid bieden om in de munten te investeren. Dit betekent opnieuw dat er veel vraag is naar de munt. Dit zou ook een reden kunnen zijn dat de koers richting de $ 3000 stijgt.

Tot op heden bleven beleggingsfondsen weg als het ging om virtuele munten. Ze vonden het gevaarlijk en hadden er geen vertrouwen in. De waarde zou als het aan hun lag net zo hard weer kunnen dalen. De afgelopen jaren heeft de munt bewezen dat de koers tot nu toe alleen maar stijgt!

Een grappig detail is dat Fidelity eerst onder eigen personeel geëxperimenteerd heeft met de digitale munt. Ongeveer 100 medewerkers heeft één of meerdere munten gekocht. Ze hebben vervolgens hun investering gevolgd. Uiteraard waren de resultaten super positief. Dit is voor hun de reden om een advies uit te geven.

Bitcoin zal puur een investeringsmunt worden

Oorspronkelijk was de Bitcoin een nieuw nieuwe traceerbaar betaalmiddel. Fidelity had ooit de hoop dat de digitale munt misschien Visa zou verslaan. Als je geen creditcard hebt zou dit een mooi alternatief zijn. Alleen tot op heden gebruikt bijna nog niemand de munt om dingen aan te schaffen.

Ondanks dat het geen valuta gaat worden om uit te geven heeft de directeur wel nog steeds interesse in de munt. De verwachting is nog steeds dat de waarde zal blijven stijgen. Alleen de techniek om er echt mee te gaan betalen blijft uit. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de enorme waarde van de munt.

De eigenaar van het investeringsbedrijf heeft de volste vertrouwen dat de munt steeds belangrijker gaat worden. Het is dan ook niet zo heel vreemd dat ze het advies geven om er nu in te beleggen. Binnen een week een winst maken van $ 1000 is natuurlijk niet zo heel vreemd.

Hoe kan je aan de Bitcoin komen?

Er zijn eigenlijk drie manieren om aan de munt te komen als particulier zonder groot vermogen. Je kan de munt overnemen van iemand die ze wil verkopen. Uiteraard betaal je dan wel vaak de koerswaarde plus transactiekosten. Hierover kan soms wel onderhandeld worden. De digitale munt bewaar je dan in een soort e-wallet.

Het is ook mogelijk om de munten te minen. Voor het verkrijgen van de munten moeten wiskundige raadsels opgelost worden. Dit kan je laten doen door een computer. De munt is zo ingesteld dat de raadsels steeds lastiger op te lossen zijn. In het begin had je met een super computer een bitcoin per week. Nu moet je samenwerken in een netwerk met andere super computers voor een halve bitcoin per maand.

De laatste optie is door op een beleggingssite gewoon bitcoins als aandelen te kopen. Bij een Plus500 kan je bijvoorbeeld de munt kopen tegen de huidige koerswaarde en verkopen als je de waarde hoog genoeg vind.