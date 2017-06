Transfernieuws: Bernardo Silva vertrekt mogelijk naar Manchester City

Pep Guardiola heeft mogelijk een nieuwe aanwinst voor zijn team. Volgens de geruchten ondergaat Bernardo Silva op dit moment een medische test. Hij zal voor een bedrag van ruim € 75 miljoen vertrekken naar Manchester City. De club is hiermee hun grote rivaal Manchester United te snel af.

De spelmaker van AS Monaco was in trek bij zowel Manchester City als Manchester United. Het zou tussen beide clubs gaan. Het lijkt er nu op dat er een deal is tussen Manchester City en AS Monaco. De Portugees werd nog voor lange tijd aan Manchester United gekoppeld, maar deze deal lijkt nu van de baan.

Bernardo Silva is pas 22 jaar en heeft een belangrijke rol gespeeld in het behalen van de landstitel voor AS Monaco. Hij speelde ook een belangrijke rol in de halve finale van de Champions League. Voor beide clubs was dit een reden om hem naar Engeland te halen.

Pep Guardiola heeft na de Champions League direct contact opgenomen met zijn agent Jorge Mendes. Guardiola liet weten dat hij interesse had in zowel Silva als Mbappe. Hij heeft direct vrijblijvend geïnformeerd wat de mogelijkheden zijn om één van de AS Monaco sterren naar de club te halen.

Silva heeft een uitstekend seizoen achter de rug

AS Monaco wist voor het eerst in jaren weer een landstitel te winnen. Dit was mede door het aanvallende succes van het team. De club wist in totaal 107 doelpunten te maken. Het leek er lange tijd op dat ze ook in de finale van de Champions League zouden staan, maar die droom werd verbroken door Juventus.

AS Monaco is van plan om door te pakken en opnieuw voor de landstitel te gaan. Ze hebben deze week bekend gemaakt dat ze al drie nieuwe spelers hebben gekocht. Een aantal sterspelers zullen hiervoor in ruil moeten vertrekken. Het geld dat Silva oplevert zou de club hiervoor goed kunnen gebruiken.

Silva speelt pas sinds 2015 bij AS Monaco

Het lijkt erop dat AS Monaco een mooie winst gaat maken op Silva. In de winter van 2015 kwam de speler over van Benefica. Bij deze club speelde hij in de jeugdopleiding en later bij het eerste elftal. Hij vertrok voor een bedrag van € 15,75 miljoen naar AS Monaco. Dit betekent een mooie winst voor de club.

Benfica heeft zeer waarschijnlijk wel een doorverkoopclausule opgenomen in de overeenkomst gezien zijn jonge leeftijd. De kans is dus groot dat ze nog wel iets van het geld tegemoet gaan zien. Alleen AS Monaco maakt nog steeds een mega winst op één van hun sterspelers!