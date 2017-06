Correctie Bitcoin koers kost $ 4 biljoen

De bitcoin koers steeg vorige week naar een nieuw record. Het leek erop dat de munt binnen een week tijd de $ 3000 ging aantikken. Terwijl ze al een nieuw record hadden gevestigd met $ 2000. Alleen een correctie laat alle records in het water vallen. Bitcoin heeft een correct gekregen van $ 4 biljoen.

Op 24 mei maakte ze nog trots bekend dat de waarde nu op $ 2791 lag. De $ 3000 zou misschien dit weekend wel aangetikt worden. Alleen vandaag lijkt alles ineens anders te zijn en daalt de munt met 19% in waarde. De koers staat ineens op $ 2267. Een drop van meer dan $ 520.

Ondanks dat er een mega correctie gedaan is blijft de CEO van Bitcoin positief. De prijs is nog steeds een stuk hoger dan een week geleden laat Bobby Lee weten aan de internationale pers. Het zou te maken hebben met een winstuitkering die gedaan is vanwege de enorme winst van afgelopen week.

De Bitcoin koers steeg ook wel extreem hard. Het komt wel vaker voor dat aandelen hard stijgen om daarna ook weer hard te kelderen. Ditzelfde zagen we gebeuren met de Bitcoin koers van deze week. Ondanks de harde daling blijven de fans van de munt nog steeds enthousiast over de digitale munt.

De markt is nog steeds hetzelfde als vorige week

Bobby Lee heeft laten weten dat de munt opnieuw zal gaan stijgen ondanks de correctie. De reden dat de munt zo gestegen was had te maken met een aantal veranderingen in de markt. Deze veranderingen zijn er nog steeds. Het zou dus goed kunnen dat we eind deze week weer opnieuw richting de $ 3000 gaan.

De volgende veranderingen op de markt hebben ervoor gezorgd dat de munt meer geld waard geworden is:

Japan heeft de munt officieel geaccepteerd als betaalmiddel naast de Yen. Hierdoor is er een enorme vraag naar de munt.

De Bitcoin Community heeft gekeken naar de mogelijkheden om de capaciteit van de munt te vergroten. Dit zorgt voor een enorme extra vraag.

Beleggingsfondsen hebben voor het eerst het advies gegeven om te beleggen in de Bitcoin

Volgens de experts gaan deze bewegingen op de markt ook de komende maanden nog invloed hebben op de waarde van de munt. We hebben gezien hoe snel de waarde kan stijgen in nog geen half jaar tijd. De kans is groot dat de waarde ook de komende tijd weer verder gaat toenemen.

$ 6.000 is mogelijk dit jaar nog!

Experts zijn ervan overtuigd dat ondanks alles de groei alleen maar gaat toenemen. Volgens experts zou het zelfs mogelijk zijn dat de munt dit jaar nog de grens van $ 6000 gaat passeren. Dit zou goed nieuws zijn voor de beleggers die de munt voor veel geld hebben ingekocht de afgelopen week.

De Bitcoin moet sowieso gezien worden als een lange termijn investering. Je moet niet gaan oordelen op basis van een week. Kijk maar naar wat de munt bereikt heeft in een periode van 10 jaar? Zo te zien gaat het echt de goede kant op met de munt. De $ 6000 grens passeren is absoluut een reële optie.

Aziatische landen stappen massaal over de bitcoin

De acceptatie van de Bitcoin in Japan heeft een kettingreactie veroorzaakt in Azië. Vorige week investeerde de Aziatische markt een hoop geld in de digitale munt. Het is niet geheel onbekend dat China een aantal zeer vermogende inwoners heeft. Deze willen ook in de digitale munt gaan investeren.

Vanwege de enorme vraag uit Azië zou het echt niet vreemd zijn als de munt aan het einde van het jaar $ 6000 waard is. Dit zou de investering meer dan waard zijn. Niet alleen de CEO van de munt geeft dit aan, maar ook de CEO van de Gatecoin Aurelien Menant. Tijdens een interview werd nog steeds het vertrouwen in de munt gegeven.

De beste tijd om in te stappen is vandaag!

Twijfel je al een tijdje over de Bitcoin? Vorige week heb je aan de hand van de koers kunnen zien wat er wel niet allemaal mogelijk is. Dit is eigenlijk het beste moment om in te stappen. Ondanks het verlies van 19% kroop de koers vanmiddag alweer uit het dal.

Het zou goed kunnen dat we morgen alweer hard op weg zijn naar de $ 2500. Mocht je nog wat geld overhebben om te investeren dan is een drop altijd het perfecte moment. Je weet dat er rek zit in de koers en dat dit het moment is om in te stappen. Wacht dus vooral niet te lang en maak vandaag nog ruimte vrij om je eigen digitale munten in te kopen.

Enorme rally op de munt!

Experts voorzien vanwege de correctie ineens extra veel vraag in de munt. Net als wij het advies geven om nu in te stappen zijn er ook verschillende experts die dit zeggen. De experts verwachten deze week dan ook een enorme rally op de munt. Ondanks dat de waarde voor 19% in rook is opgegaan.

Beleggers willen dit keer wel goed voorbereid zijn op een nieuwe stijging van de munt. Het schijnt zelfs op dit moment te gebeuren dat particulieren beleggers veel risico nemen door geld te lenen. Ze weten dat ze met de prijsstijging de rente makkelijk kunnen terugbetalen. Ons advies is natuurlijk wel om alleen met eigen geld te gaan beleggen. Beleg altijd met geld dat je overhebt want het kan altijd fout gaan!

Op dit moment zit de munt alweer in de lift

Een dipje in de waarde van de munt kan natuurlijk nooit lang duren. Op dit moment van schrijven zit de waarde van de munt alweer in de lift. Ondanks de daling van 19% schijnt de munt inmiddels alweer 3% terug gewonnen te hebben. Dit heeft vooral te maken met het enorme vertrouwen in de munt.

Iedereen heeft gezien dat de munt ineens een serieuze speler is geworden op de beleggingsmarkt. Het is dan ook niet vreemd dat er nog steeds veel vertrouwen is in de munt. De kans is groot dat de waarde alleen maar gaat stijgen vanwege de enorme interesse.