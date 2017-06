Bitcoin koers erg volatiele sinds $ 3000 record

Zondag behaalde de Bitcoin koers een nieuw record door de $ 3000 aan te tikken. Alleen sinds dit record behaalt is lijkt de koers enorm volatiele te zijn. Er was direct een daling zichtbaar van $ 500 na het behalen van het record. Na de dip klom de koers gisteren alweer richting de $ 2780. Op dit moment van schrijven staat de koers weer op $ 2641.

We weken allemaal dat de Bitcoin koers de laatste weken erg volatiele is. Ondanks de dipjes die soms wel $ 500 of meer zijn klimt de koers omhoog. Eind mei werd pas voor het eerst het record van $ 2000 gehaald. Dit bedrag zijn we alweer ver voorbij en de koers flirt regelmatig met de $ 3000. Een bedrag dat zondagavond ook echt gehaald werd.

We kunnen er ondanks de volatiele koers niet omheen dat er een ware mania is ontstaan rondom de digitale munt. Een munt die eerst bedoelt was als valuta om online aankopen te doen. Dit streven is de munt allang voorbij. Tegenwoordig wordt de munt vooral gebruikt om in te beleggen. Beleggers behalen regelmatig winsten van $ 1000 of meer. Het is alleen wel een gok om hierin te stappen vanwege de volatiele koers.

Wat is er de afgelopen 6 maanden gebeurd?

Afgelopen december stond de koers nog rond de $ 900

Het heeft 3 jaar geduurd voordat de prijs pas weer omhoog ging

Sinds 1 januari is de koers met 180% toegenomen

De stijging heeft te maken met vertrouwen uit Azië

China heeft de ban opgeheven waardoor Chinezen weer kunnen handelen

Japan heeft de munt officieel geaccepteerd als Valuta naast de Yen

Is de Bitcoin een bubbel?

Op Wallstreet zijn ze meer van de traditionele beleggingen. Ze hebben vanaf het begin af aan de Bitcoin niet gezien als investering. Dit houden ze vandaag de dag nog steeds vast. Volgens de traditionele belegger zou de munt een bubbel zijn. Een bubbel die elk moment kan knappen. Alleen wanneer dit moment is weet niemand.

Een aantal beleggers waren eind december ingestapt en hebben een prachtig rendement geboekt. Volgens experts zou dit het moment zijn om eruit te stappen. Het is belangrijk dat je eruit stapt voor de bubbel klapt. Als de bubbel klapt zal de munt volgens de experts helemaal niets meer waard zijn.

Een andere investeerder is het absoluut niet eens over het bubbel verhaal. Volgens hem hoort hij dit verhaal al sinds de munt $ 200 waard is. We zouden inmiddels al in de 5e bubbel fase zitten en tot nu toe blijft de munt in waarde stijgen. De koers is misschien constant in beweging, maar er is nog steeds geld te verdienen aan de digitale munt.

Nieuwe drop was voorspelt

Analisten hadden al gezien dat een flink aantal investeerders een short investment gedaan hebben. Dit wil zeggen dat ze alleen voor het korte termijn een investering gedaan hebben. Nadat de koers weer uit het dal klom verkochten ze de aandelen weer. Hierdoor hadden analisten al voorspelt dat de koers weer zal dalen naar $ 2500.

Vandaag leek dit weer gebeurt te zijn, maar op dit moment van schrijven is de koers weer aan het klimmen. Volgens de analisten zou dit ook het beste moment zijn om aandelen te kopen. De signalen van een trend in de koers zijn zichtbaar dankzij een DMI analyse. De verwachting is dat de koers weer verder gaat stijgen. De kans op een nieuwe drop is volgens de analyse minder groot als een kans op een nieuwe stijging.

Nieuwe discussie over het minen van Bitcoins laaien op

Terwijl beleggers zich drukhouden met de koers is er ook nog een andere kant. Je hebt ook de miners die elke dag bezig zijn om munten vrij te spelen. Het duurt alleen soms maanden voordat er een munt vrijkomt. Deze wordt ook nog eens vrijgespeeld met een groepje mensen waardoor de opbrengst gedeeld moet worden.

Miners beginnen het zat te worden dat het zolang duurt en vragen om grotere blocks met bitcoins. In plaats van 1 bitcoin zouden er dan meerdere vrijkomen die verdeeld kunnen worden. Nu de koers verder oploopt zijn er ook weer meer miners die hierom vragen. De uitkomst van deze vraag aan de makers zou weleens van invloed kunnen zijn op de koers. Als er meer Bitcoins zijn kan de prijs dalen.

Ontwikkelaars willen graag ook dat ze weer wat meer controle hebben over de koers. Ze vinden het niets dat de koers zo op en neer gaat. Door meer bitcoins in te brengen zou de koers wat kunnen stabiliseren. Maar is het slim om het zo aan te pakken? Deze discussie is de afgelopen dagen weer verder opgelaaid.

Het is inmiddels alweer het vierde jaar dat dit conflict oplaaid. Tot op heden is er nog steeds geen politieke oplossing voor het probleem gekomen. Het probleem wordt nu alleen weer actief besproken vanwege de enorme koersstijging van de afgelopen weken.

Crypto valuta gaat de markt veroveren

Ondanks dat de koers ontzettend op en neer gaat zijn de experts er over uit dat crypto valuta de markt gaat veroveren. We zien dit niet alleen bij de Bitcoin, maar ook bij andere crypto valuta. Deze lijken ineens enorm in waarde te stijgen. Consumenten en investeerders lijken ineens meer vertrouwen te hebben in de digitale valuta in plaats van echte valuta.

Het vertrouwen in de digitale munt lijkt vooral uit Japan te komen. Sinds de legalisatie van de munt willen de Japanners massaal investeren. Ongeveer 40% van de Bitcoins is nu in handen van Japanners. De Amerikanen volgen op de voet met 33,3% ondanks dat Wallstreet nog niet enthousiast is. Europa heeft op dit moment slechts 7,2% van de munten in handen.

De Chinezen nemen ook in aantallen toe en hebben op dit moment 10,9% van de markt in handen. De ban is pas net weggehaald dus het vermoeden is dat de Chinezen steeds meer gaan investeren. Het lijkt erop dat we straks niet meer om de digitale munt heen kunnen. De crypto valuta gaat de markt definitief veroveren!