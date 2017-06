Transfergeruchten: Arsenal wil dat Alexis Sanchez naar Bayern München gaat

Officieel heeft Alexis Sanchez nog een contract van een jaar lopen bij Arsneal. De aanvaller wil alleen heel graag vertrekken en is niet van plan het jaar uit te zitten. Als het aan hem ligt speelt hij volgend seizoen bij Manchester City. Hij ziet een hereniging met Pep Guardiola wel zitten.

Arsenal vind het helemaal niets dat Sanchez naar een concurrent vertrekt. Ze proberen dan ook een transfer te forceren met Bayern München. De Duitse club zou namelijk ook interesse hebben in Sanchez. Volgens The Sun zou de Duitse club een bod van 40 miljoen euro uitgebracht hebben op de Chileen.

Het liefste zou Arsenal graag willen dat Sanchez bij de club blijft. Hij zou dan alleen deze zomer een nieuw contract moeten tekenen. Als hij dat niet doet zou hij transfervrij de club kunnen verlaten. Door deze druk zijn ze verplicht om de speler te verkopen.

Manchester City is ervan overtuigd dat ze Alexis Sanchez kunnen laten overkomen

Voor Arsenal zou het opnieuw een grote klap zijn als er een speler naar de concurrent vertrekt. Het is niet de eerste keer dat ze een speler naar een concurrent zien vertrekken. Toure, Adebayor, Nasri en Sagna vertrokken allemaal naar de concurrent. In 2012 verliet Van Persie Arsenal voor Manchester United.

Ondanks dat ze het niet zien zitten dat er opnieuw een grote speler naar de concurrent vertrekt is Manchester City overtuigd van de komst van Sanchez. De geschiedenis leert ons ook dat het niet de eerste keer is dat City z’n zin krijgt. Ondanks dat City een deal probeert te forceren is het altijd nog Sanchez die kiest.

City heeft er vertrouwen in dat de band met Guardiola sterk genoeg zou zijn om Sanchez over te halen. De kans is dus groot dat hij volgend seizoen in een blauw shirtje gaat spelen in plaats van rood. De laatste weken is er ook alleen maar goed transfernieuws geweest uit Manchester City. Dit is waarschijnlijk de volgende stap.

Guardiola haalde Sanchez naar FC Barcelona

In 2007 vertrok Sanchez naar de Italiaanse club Udinese. Vanuit hier werd hij regelmatig verhuurt aan verschillende clubs. Pas in de zomer van 2008 sloot hij officieel aan bij de basis van Udinese. Guardiola zag zijn talent en haalde hem in 2011 voor € 26 miljoen euro naar FC Barcelona.

In 2014 vertrok Sanchez naar Arsenal voor een bedrag van € 42 miljoen. Hij speelde direct in de basis en wist in totaal 143 wedstrijden te spelen over 3 seizoenen. In die wedstrijden kwam hij 72 keer tot scoren. Het afgelopen seizoen was hij goed voor 30 doelpunten.