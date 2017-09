Transfernieuws: Davinson Sánchez wil vertrekken naar Tottenham Hotspur

Davinson Sánchez heeft aan de clubleiding laten weten dat hij wil vertrekken bij Ajax. De clubleiding zag dit in eerste instantie helemaal niet zitten. Een erelid liet zelfs weten dat hij alleen zou mogen vertrekken voor 60 a 70 miljoen. Overmars heeft al een officieel bod van 40 miljoen afgeslagen. Toch stapt z’n zakenwaarnemer vandaag op het vliegveld om te onderhandelen bij Tottenham Hotspur.

Ajax heeft echter al laten weten dat de verdediger niet te koop is. Toch verwacht Tottenham Hotspur dat de transfer binnen een paar dagen afgerond kan worden. Het liefste wil de manager zondag al een beroep op de verdediger kunnen doen. Tottenham Hotspur neemt het dan op tegen de regerend landskampioen Chelsea.

De laatste uren gaan de geruchten dat Ajax hem eventueel wil laten vertrekken voor een bod van € 50 miljoen. Er zijn ook geruchten dat Tottenham Hotspur niet meer de enige club is met interesse. Chelsea en Real Madrid zouden ook bereid zijn de verdediger over te nemen.

Sánchez traint vanmiddag gewoon mee met Ajax

De Engelse media melden zelfs dat Sánchez zelf in het vliegtuig zat op weg naar Engeland. De verdediger zou hier een medische keuring ondergaan en een handtekening zetten op z’n nieuwe contract. Ajax liet weten dat hier niets van waar is en hij nog gewoon een Ajax speler is.

Om dit te bewijzen verscheen Sánchez gewoon bij de training van Ajax. Het is alleen nog niet bekend of hij meegenomen wordt in de wedstrijdselectie. Donderdag speelt Ajax tegen Rosenborg BK. Normaal gesproken zou Sánchez in de selectie zitten tenzij hij naar Tottenham Hotspur vertrekt.

De clubleiding had Sánchez persoonlijk gevraagd of hij gewoon wilde meetrainen. Vooral omdat er nog geen sprake is van een transfer. Sánchez heeft hier gewoon gehoor aan gegeven en is dus op de training verschenen.

Nieuwe mega klapper voor Ajax

Een vertrek van Davinson Sánchez zou een nieuwe mega klapper betekenen voor Ajax. Afgelopen zomer zagen ze ook al hun aanvoerder vertrekken voor ruim € 20 miljoen euro. Een mogelijke transfer van Sánchez zal er zelfs voor zorgen dat de speler misschien wel voor € 50 miljoen vertrekt.

Doordat Ajax geen spelers hoeft te verkopen zitten ze in de luxe positie dat ze kunnen vragen wat ze willen. Ze hebben geen haast om Sánchez te verkopen en dit kan wel eens goed gaan uitpakken. Davinson Sánchez speelde pas 1 seizoen bij Ajax en kwam voor € 5 miljoen over van Atletico National. Het lijkt erop dat de jonge verdediger nu alweer vertrekt bij Ajax.