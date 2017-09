Transfernieuws: Chelsea brengt een bod van € 55 miljoen uit op Danny Rose

De Engelse krant The Sun brengt vandaag exclusief naar buiten dat Chelsea een bod heeft uitgebracht van € 55 miljoen euro op Tottenham Hotspur speler Danny Rose. Aankomende zondag neemt Chelsea het nog op tegen Tottenham Hotspur en ze zijn van plan om na deze wedstrijd Danny Rose officieel over te nemen.

Vorige week bracht The Sun al als roddel naar buiten dat Chelsea interesse zou hebben in Danny Rose Het enige nadeel was dat Tottenham Hotspur alleen overstag zou gaan als er € 55 miljoen betaald werd. Het lijkt erop dat Chelsea nu van plan is om dit bedrag echt neer te gaan leggen.

Chelsea is na het interview dat Danny Rose had helemaal van plan om de speler te verleiden tot een overstap. Rose had zich namelijk kritisch uitgelaten over het transferbeleid van de club. Dit bericht sloeg als een bom in bij de clubleiding. Het resultaat zou zijn dat Tottenham Hotspur nu ineens wel wil meewerken aan een vertrek van Danny Rose.

Chelsea is niet de enige met interesse in Danny Rose

De 27-jarige linksback heeft niet alleen interesse vanuit Chelsea. Er gaan al langer geruchten dat Manchester United van plan is om hem naar de club te halen. Alleen Manchester United heeft nog niet officieel een bod uitgebracht. Het is de vraag of ze dit nog gaan doen als Chelsea al € 55 miljoen gaat bieden.

Danny Rose heeft inmiddels wel aangegeven dat hij spijt heeft van zijn uitspraken. Hij had namelijk gezegd dat de club eens spelers moest halen die je niet eerst op Google hoeft op te zoeken. Deze woorden probeert hij nu nog terug te nemen, maar het lijkt erop dat de back mag vertrekken deze zomer.

Mocht Rose echt vertrekken naar Chelsea dan lijkt er een einde te komen aan de transfersoap rondom Akex Sandro. Chelsea probeert de speler al de hele zomer naar de club te halen, maar helaas zonder succes. Rose zou gezien worden als een mooi alternatief voor Sandro.

Danny Rose speelt al sinds 2007 bij de Spurs

Danny Rose volgden zijn jeugdopleiding bij Lees United. Hij kwam hier echter nooit in de basis want in 2007 maakte hij de overstap naar Tottenham Hotspur. Deze club leende hem echter steeds uit aan andere clubs. Zijn officiële debuut voor de Spurs kwam pas in 2012 tegen Liverpool. Hij speelde dit seizoen 27 wedstrijden voor de Spurs.

Danny Rose wordt al een tijd gezien als een vaste waarde voor het team. In 2016 werd hij voor het eerst opgeroepen voor z’n eerste interland. Leeds United kreeg ooit een miljoen voor de back, maar de Spurs krijgen mogelijk een veel hoger bedrag als Rose straks verkocht wordt aan Chelsea.